Альфа-Банк снизил ставки по вкладам в рублях и долларах.

Вклад «Победа+» (на три, шесть, девять месяцев, один, полтора, два и три года) открывается в рублях под 5,1—5,5%, в долларах — под 0,1—0,8% годовых (ранее — под 5,2—5,8% и 0,3—1% соответственно). Пополнение и расходные операции не предусмотрены. Проценты ежемесячно капитализируются либо выплачиваются на отдельный счет. При подключении пакета услуг «Эконом», «Оптимум», «Комфорт», «Максимум+», «Премиум» или «Альфа Private» применяется повышенная процентная ставка.

«Потенциал+» (на срок от трех месяцев до трех лет) теперь можно оформить в рублях под 4,9—5,35%, в долларах — под 0,15—0,5% годовых (прежде — под 5,2—5,7% и 0,35—0,65%). Возможно пополнение, а также частичное снятие до неснижаемого остатка. Проценты ежемесячно капитализируются. Предложение действительно только для клиентов с пакетами услуг «Премиум», «Максимум+» и «А-клуб». Возможно увеличение ставки при подключении пакета услуг «Альфа Private».