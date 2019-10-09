АКРА повысило кредитный рейтинг страховой компании «Капитал Лайф Страхование Жизни» («Капитал Life») до уровня «ВBB+(RU)», прогноз — «стабильный», следует из релиза агентства.

«Повышение кредитного рейтинга ООО «Капитал Лайф Страхование Жизни» обусловлено усилением финансового профиля компании за счет улучшения оценок достаточности капитала и качества активов. Кредитный рейтинг определяется сильным бизнес-профилем и средним финансовым профилем при адекватном качестве управления. Позитивными факторами являются оценка положения «Капитал Life» на страховом рынке и сильные показатели ликвидности активов компании. Наличие у «Капитал Life» собственной крупной агентской сети в сегменте страхования жизни АКРА оценивает как конкурентное преимущество», — отмечается в сообщении.



К позитивному рейтинговому действию может привести увеличение отношения капитала к активам на балансе компании. Негативно повлиять на рейтинг может, в частности, снижение показателя рентабельности активов, отметили в АКРА.

По данным аналитиков, сильный бизнес-профиль «Капитал Лайф Страхование Жизни» определяется сочетанием оценок операционных показателей и положения компании на российском страховом рынке. Оценка рыночного положения «Капитал Life» попадает в категорию «сильная». Диверсификация клиентской базы оценивается как высокая; доля, занимаемая «Капитал Life» на российском рынке страхования жизни, по итогам первого полугодия 2019 года составила 4,4%, заключили в АКРА.

«Повышение рейтинга крупнейшим в России агентством, аккредитованным ЦБ, — это важный показатель, подтверждающий надежность нашей компании. Это закономерное следствие последовательной акционерной политики и эффективности управления бизнес-процессами, направленными на усиление лидерских позиций на российском рынке страхования жизни. Наша основная задача — безусловное выполнение обязательств перед всеми нашими клиентами и партнерами. Делая стратегическую ставку на развитие крупнейшей в стране агентской сети и продажи классического накопительного страхования жизни, мы продолжим формирование самого востребованного на нашем рынке продуктового предложения в сочетании с современным технологичным клиентским сервисом», — прокомментировал генеральный директор «Капитал Life» Евгений Гуревич.

