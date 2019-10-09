Доля россиян, имеющих сбережения в иностранной валюте, сокращается, говорится в августовском опросе НАФИ.

Так, сбережения в иностранной валюте есть у 9% населения, что вдвое меньше, чем пять лет назад (19%). Чаще всего накопления в иностранной валюте имеют руководители (26%), люди с доходом выше среднего (18%), жители Москвы и Санкт-Петербурга (13%), а также городов-миллионников (16%).

За четыре года с 34% до 49% увеличилось число россиян, полагающих, что в ближайшее время доллар по отношению к рублю будет дорожать. В текущем году такого мнения придерживаются почти столько же россиян, как и в 2015-м (52%). О том, что курс доллара останется на прежнем уровне, сегодня говорят 25% опрошенных, 7% полагают, что в будущем возможно снижение курса доллара.

По заявлению 49% россиян изменение курса рубля к иностранным валютам никак не отражается на их благосостоянии. Каждый третий опрошенный уверен, что изменение курса валют негативно влияет на его благосостояние (34%), это почти вдвое меньше, чем в 2015-м (64%). О неблагоприятных для себя последствиях изменений курса чаще других говорили руководители любого уровня (46%), жители столиц (42%) и люди с высшим образованием (40%).