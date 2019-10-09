Замоскворецкий районный суд 7 октября изменил меру пресечения владельцу ООО «Сетьстройсервис» Андрею Денисюку, обвиняемому в мошенничестве с кредитами на 1 млрд рублей. С ходатайством об изменении меры пресечения с подписки о невыезде на заключение под стражу выступил гособвинитель.

По версии следствия, владелец «Сетьстройсервиса» Андрей Денисюк взял кредиты на 1 млрд рублей под якобы запланированные реконструкцию ГЭС в Грузии и возведение хранилищ для баллистических ракет в Североморске, а затем присвоил эти деньги. Денисюку предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ.

Уголовное дело в отношении Денисюка поступило в Замоскворецкий районный суд Москвы 28 февраля 2019 года, в настоящее время ведется судебное следствие.

В качестве потерпевших в суде выступают Банк непрофильных активов («Траст») как правопреемник Автовазбанка, МТС Банк и Газпромбанк.

«Защита подсудимого затягивает процесс, выступая с большим количеством ходатайств о прекращении дела, направлении его для проведения дополнительного следствия и так далее. Представитель БНА активно этому противодействует. Наши действия направлены на то, чтобы как можно скорее добиться вынесения справедливого приговора и возврата похищенных средств», — прокомментировали в пресс-службе Банка непрофильных активов.