Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина считает, что физические банковские карты и наличные деньги со временем не уйдут из использования полностью.

«Даже если будет развит, например, биометрический эквайринг, когда вы приходите в магазин, вам не нужен ни смартфон, ни пластиковая карта, считывают ваши биометрические данные <...> вы не сможете это сделать, если вы поехали за границу, либо должна идти речь о том, что страны обмениваются биометрическими данными, что мне очень тяжело представить в нынешних условиях», — сказала Набиуллина на форуме Finopolis 2019 в Сочи.

Глава ЦБ отметила, что в настоящее время в некоторых странах существует cashless society («безналичное общество»), но и там люди полностью не отказываются от наличных. Она считает, наличные остаются в обороте, потому что позволяют сохранять анонимность. «Второе — это доверие к финансовым институтам, к устойчивости финансовых институтов, потому что проблемы с банками все равно случаются», — добавила Набиуллина.

По последним данным ЦБ, доля безналичных платежей уже превысила 61%. По прогнозу регулятора, к концу года этот показатель достигнет отметки 65%.