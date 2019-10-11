Внешний долг РФ на 1 октября составил 471,6 млрд долларов. Такую оценку представил в пятницу Банк России.

«Внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 октября 2019 года, по оценке Банка России, составил 471,6 млрд долларов США, увеличившись с начала года на 16,9 млрд долларов США, или на 3,7%», — указывает регулятор.

Как поясняется, важную роль в динамике показателя за три квартала сыграло «приобретение нерезидентами в первой половине года суверенных ценных бумаг, а также рост задолженности в рамках отношений прямого инвестирования прочих секторов, частично скомпенсированные продолжающимся сокращением внешних долговых обязательств банков».



Между тем за последний квартал показатель уменьшился, свидетельствуют данные ЦБ. Так, на 1 июля 2019-го внешний долг России превышал 479,8 млрд долларов.