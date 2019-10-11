Доля клиентов в возрасте старше 50 лет в сегменте премиум с 2009 года выросла с 12,6% до 29,5%, выяснили аналитики Райффайзенбанка. Десять лет назад большую часть обеспеченных клиентов составляли люди в возрасте 25—44 лет.



«Подход клиентов старшего возраста к финансовым сервисам изменился — они стали на 9% реже снимать наличные в банкоматах. Средняя сумма при снятии наличных сократилась в 2,5 раза — с 13,3 тыс. рублей до 5,2 тыс. рублей. Число денежных переводов у этой категории клиентов упало на 31%, но средняя сумма переводов выросла более чем вдвое и составила 27,9 тыс. рублей», — отмечается в сообщении.



По данным Райффайзенбанка, количество операций по оплате товаров и услуг выросло почти в 50 раз, а средний чек сократился более чем в четыре раза — с 12,8 тыс. до 2,9 тыс. рублей. «Это означает, что старшее поколение стало использовать банковские продукты в повседневной жизни, тогда как раньше число операций по оплате товаров и услуг было сопоставимо с операциями по снятию наличных в банкоматах», — заключили эксперты.