Уральский Банк Реконструкции и Развития улучшил условия по потребительскому кредиту.

Программа «Без справок» теперь позволит заемщикам оформить большую сумму на любые цели – от 50 тыс. рублей до 299 999 (ранее до 200 тыс.) рублей на срок три, пять, семь лет. Обеспечение и подтверждение дохода не требуются. Процентная ставка варьируется в диапазоне от 15,5% до 25% годовых. Кредит выдается на банковскую карту.

«Воспользоваться программой смогут не только работники по найму, но и индивидуальные предприниматели», — уточняет эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Ольга Жидкова.