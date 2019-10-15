Конференция «Антикризисный PR — 2019: защита репутации и работа с негативом» пройдет 24—25 октября в Москве.



Мероприятие посвящено технологиям управления репутацией, защиты от информационных атак, противодействия кризисным ситуациям в информационном поле.

Среди обсуждаемых тем:

Репутационный менеджмент.

Защита имиджа компании в любых ситуациях.

Работа с негативными комментариями в Сети.

Мониторинг информационного поля в критических случаях.

Как противостоять троллингу.

Юридическая практика борьбы с негативом.

Поведение сотрудников в соцсетях: как защититься от проблем.

«Антикризисный PR — 2019» — это разбор актуальныx кейсов, практические рекомендации, пошаговые инструкции, а также нетворкинг-сессия, на которой все участники конференции перезнакомятся друг с другом по специальной теxнологии.

Посмотреть подробную программу и приобрести билеты можно на сайте мероприятия.