Конференция «Антикризисный PR — 2019: защита репутации и работа с негативом» пройдет 24—25 октября в Москве.
Мероприятие посвящено технологиям управления репутацией, защиты от информационных атак, противодействия кризисным ситуациям в информационном поле.
Среди обсуждаемых тем:
- Репутационный менеджмент.
- Защита имиджа компании в любых ситуациях.
- Работа с негативными комментариями в Сети.
- Мониторинг информационного поля в критических случаях.
- Как противостоять троллингу.
- Юридическая практика борьбы с негативом.
- Поведение сотрудников в соцсетях: как защититься от проблем.
«Антикризисный PR — 2019» — это разбор актуальныx кейсов, практические рекомендации, пошаговые инструкции, а также нетворкинг-сессия, на которой все участники конференции перезнакомятся друг с другом по специальной теxнологии.
Посмотреть подробную программу и приобрести билеты можно на сайте мероприятия.