Группа «АльфаСтрахование» завершила сделку по приобретению САО «Надежда» — одного из ключевых игроков страхового рынка Красноярского края. О закрытии сделки, анонсированной ранее в октябре, сообщили в «АльфаСтраховании».

По итогам сделки 100% акций компании «Надежда» перешли в распоряжение «АльфаСтрахования».

Сделка не повлечет резких изменений в операционной деятельности страховой компании «Надежда», вновь подчеркивает компания-покупатель. В течение переходного периода «Надежда» будет осуществлять операции как компания в составе группы «АльфаСтрахование» с сохранением бренда и продуктовой линейки. В ближайшее время сформированная совместная управленческая команда подготовит план и приступит к реализации необходимых интеграционных мероприятий.



«АльфаСтрахование» покупает страховую компанию «Надежда» Группа «АльфаСтрахование» приобретает 100% акций страховой компании «Надежда». О подписании 7 октября соответствующего договора группа сообщила во вторник, 8 октября.

САО «Надежда» работает с 1991 года. Компания имеет лицензии на добровольные виды страхования и ОСАГО. Ее услугами пользуются более 700 тыс. клиентов — частных лиц, а также организаций малого и среднего бизнеса. Компания имеет 14 филиалов и 47 представительств. По итогам первого полугодия 2019 года САО «Надежда» занимало в Красноярском крае первое место по объемам собираемых страховых премий с долей рынка 13,7% и первое место по ОСАГО с долей рынка 34,6%. Компания также работает в Хакасии.