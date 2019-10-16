Минэкономразвития выступило против инициативы первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова сократить список профессий для самозанятых, сообщили «Известиям» в пресс-службе ведомства. Там заявили: закон о работающих на себя уже содержит ряд исключений и их вполне достаточно. Если нововведения все-таки будут приняты, возникает вопрос, как быть с действующими самозанятыми, чьи профессии не попали в список разрешенных. Кроме того, требование указывать вид деятельности при регистрации в приложении «Мой налог» повлечет за собой проверки, а закон о контроле и надзоре на самозанятых не распространяется, предупредили в Минэкономразвития.

В Минэкономразвития согласились, что юридические лица действительно могут использовать труд работающих на себя, ориентируясь на действующую практику переквалификации договоров гражданско-правового характера в трудовые.

Бизнес выступил против ограничения профессий для самозанятых Иначе национальный проект для МСП может оказаться под угрозой срыва.

Сейчас спецрежим для самозанятых действует только в четырех регионах страны: Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях. В Татарстане поддержали предложение Антона Силуанова. В Калужской области выразили готовность обсудить инициативу Минфина более детально с участием регионов, в которых проходит эксперимент. В области отметили, что налог на профессиональный доход уже принес в бюджет региона 60 млн рублей. В Московской области этот показатель достиг 67 млн рублей, сообщили в пресс-службе губернатора.

По мнению экспертов, специальный налоговый режим успешно развивается и становится все более популярным, поэтому откатывать назад, как хочет Минфин, нельзя: это моментально подорвет доверие граждан к государству. Люди подумают: раз ограничили список профессий дополнительно, то могут и ставку налога поднять, что негативно скажется на бизнес-климате и предпринимательской активности, уверены эксперты.