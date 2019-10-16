Бюджет федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» увеличится в следующем году на 24,3%, а средний размер ежемесячной выплаты на первого и второго ребенка — на 7,1%. Об этом сообщается на сайте Минтруда.

В ведомстве напомнили, что с 2019 года в РФ реализуется национальный проект «Демография», в него входит федеральный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей».

Федеральный проект предусматривает в том числе ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, ежемесячную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей, материнский (семейный) капитал, льготную ипотеку для семей с детьми.

«По федеральному проекту «Финансовая поддержка семей при рождении детей» выплаты семьям осуществляются в штатном режиме, — рассказал министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин. — На начало октября кассовое исполнение средств федерального бюджета составляет 309,7 миллиарда рублей, или 73% от общего объема финансирования на 2019 год».

В 2020 году общий объем средств федерального бюджета, предусмотренных на реализацию федерального проекта, увеличится по сравнению с 2019 годом на 24,3% и составит 527,9 млрд рублей, сообщил глава Минтруда.

«Такой рост связан с рядом принятых решений, в том числе о продлении с 2020 года срока выплаты ежемесячных пособий на первого и второго ребенка с полутора до трех лет», — пояснил Топилин.

В сообщении Минтруда указано, что в 2020 году средний размер ежемесячной выплаты на первого и второго ребенка вырастет на 7,1% и составит 12 тыс. рублей (в 2019-м — 11,2 тыс. рублей). Таким образом, семья при рождении первого или второго ребенка получит поддержку в размере порядка 430 тыс. рублей за три года.



С 2020 года право на получение ежемесячной выплаты на первого или второго ребенка в размере прожиточного минимума ребенка получат семьи, у которых размер среднедушевого дохода не будет превышать двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения (сейчас — полуторакратную), установленную в субъекте РФ. В результате таким видом поддержки будет охвачено порядка 68% семей, в которых родился первый ребенок (сейчас — 45,7%).