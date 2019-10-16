Центробанк надеется, что закон о финансовом маркетплейсе будет принят до конца 2019 года. Об этом сообщила порталу Банки.ру советник первого заместителя председателя Банка России Елена Чайковская на форуме «ВБА-2019». Ранее в ЦБ отмечали, что первый вклад через платформу будет открыт спустя три месяца после принятия закона.

«Закон вышел уже на финишную прямую. Можно сказать, идет активная доработка уже технических вопросов. Собственно, три платформы — по ценным бумагам (по облигациям), по ПИФам и (платформа) Московской биржи по вкладам — технологически уже готовы, и как только будет принят закон, они будут на следующий день стоять на пороге с подачей документов на включение в реестр», — рассказала на форуме Елена Чайковская. Позже она уточнила Банки.ру, что регулятор рассчитывает на принятие документа до Нового года.

По словам представителя регулятора, возможность продажи первых четырех продуктов через маркетплейс (вкладов, облигаций, ПИФов и ОСАГО) заложена в том законопроекте, который сейчас находится на рассмотрении в Госдуме. «С ипотекой немного не успеваем, соответственно, она будет чуть позже», — отметила Чайковская.

Ранее ЦБ рассчитывал на принятие закона в весеннюю сессию и, соответственно, запуск проекта до конца года. Однако пока во втором чтении документ так и не был рассмотрен. В августе глава думского комитета по финрынку Анатолий Аксаков говорил, что законопроект планируется провести в октябре 2019 года.



Проект маркетплейса ЦБ был запущен в конце прошлого года. На данном этапе проект включает пять платформ и объединяет финансовые организации и онлайн-агрегаторов финансовых продуктов и услуг (включая Банки.ру). Оператором платформ по вкладам и ОСАГО станет Московская биржа, по ПИФам — специализированный депозитарий «Инфинитум», по облигациям — «ВТБ Регистратор», по ипотеке — «ДОМ.РФ». Банки.ру сотрудничает с ЦБ в построении маркетплейса. Так, после принятия закона пользователь сможет выбрать вклад на сайте Банки.ру и затем оформить его на сайте Мосбиржи.