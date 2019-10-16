Десятый арбитражный апелляционный суд удовлетворил заявление Агентства по страхованию вкладов, осуществляющего процедуру конкурсного производства в банке «Пушкино», об аресте недвижимости и транспортных средств десяти бывших руководителей банка в обеспечение соответствующего иска АСВ. Об этом сообщает РАПСИ со ссылкой на постановление суда.

Апелляционная инстанция отменила определение Арбитражного суда Московской области от 5 июня. Тогда арбитраж счел, что «изложенная конкурсным управляющим позиция свидетельствует о построении им выводов не на официальных источниках информации, а на данных, размещенных в сети Интернет».

Напомним, подмосковный арбитраж в январе 2017 года приостановил производство по иску АСВ о привлечении контролировавших банк лиц к субсидиарной ответственности. В апреле суд возобновил производство по иску.

АСВ в ноябре 2016 года подало в Арбитражный суд Московской области заявление о привлечении к субсидиарной ответственности в размере 14 млрд 774,565 млн рублей 12 лиц, контролировавших банк «Пушкино»: Алексея Алякина, Кирилла Никулина, Павла Чернявского, Алексея Ращупкина, Максима Красникова, Алексея Коробицина, Вадима Нарчиса, Ильи Морозовского, Максима Матюшенко, Эдуарда Пичугина, Олега Голикова и Александра Кабанова.

Банк «Пушкино» лишился лицензии 30 сентября 2013-го, а 3 декабря того же года (дата объявления резолютивной части — 26 ноября) был признан банкротом.

Как сообщалось, «Пушкино» до февраля 2013 года связывали с бизнесменом Алякиным, известным также по несостоявшейся сделке по покупке компании Potok (ранее Mirax) у Сергея Полонского. Алякин вышел из капитала банка в начале 2013 года, а через несколько месяцев пакет в 19,1% акций «Пушкино» приобрел адвокат Александр Добровинский.

Индивидуальный предприниматель Алякин в начале 2016 года был признан банкротом.



В октябре 2015 года сообщалось, что Алякин объявлен в федеральный розыск по заочному обвинению в организации многомиллионных хищений из банка «Пушкино». В конце того же года Тверской райсуд Москвы санкционировал заочный арест бизнесмена для его розыска по линии Интерпола. В сентябре 2018-го стало известно о его задержании на Украине. Ряд соучастников Алякина уже осуждены за хищение денег из банка «Пушкино».