Промсельхозбанк понизил ставки по вкладам.

Депозит «Конструктор» (от 31 до 367 дней) в рублях открывается под 4,5—5,5% (ранее — под 5—6%), в долларах — под 0,25—1% (вместо 0,75—1,5%), в евро — под 0,015—0,07% годовых (прежде — под 0,1—0,3%).

Доходность вклада «Ваш выбор» (на 91, 181, 272 и 367 дней) в рублях составит 5,3—6,3% (ранее — 5,8—6,8%), в долларах — 0,5—1,25% (прежде — 1,5—2,25%), в евро — 0,02—0,08% годовых (вместо 0,15—0,4%).

Минимальная сумма депозитов — 10 тыс. рублей, 500 долларов или евро. Оба можно пополнять.

Проценты выплачиваются ежемесячно на счет вклада до востребования.

По депозиту «Конструктор» предусмотрены расходные операции.