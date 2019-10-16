В Ставропольском крае должник попытался заколдовать судебных приставов, чтобы не платить по кредиту, сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Ставропольскому краю.

Мужчина перестал вносить ежемесячные платежи по кредиту, общаться с представителями финансовой организации отказывался, поэтому банк обратился в суд, а затем и к судебным приставам. Долг мужчины на тот момент составлял 160 тыс. рублей.



«Получив уведомление о возбуждении исполнительного производства, должник явился в отдел со скандалом, что работники службы дискредитируют дипломированного целителя и мага, а задолженность по кредиту отсутствует. Судебные приставы разъяснили гражданину все последствия неуплаты долга, но мужчина продолжил ежедневно ходить в структурное подразделение, пытаясь «магическими способами» внушить работникам службы, что он не является должником», — отмечается в сообщении.

Тогда судебные приставы Пятигорского ГО УФССП России по Ставропольскому краю взыскали 160-тысячную кредитную задолженность, арестовав счета неплательщика.



После получения СМС-уведомления об аресте банковских карт неплательщик перевел на депозитный счет отдела 160 тыс. рублей задолженности и 11-тысячный исполнительский сбор.