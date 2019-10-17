Число российских заемщиков с просроченной более чем на 90 дней задолженностью перед микрофинансовыми организациями (МФО) на конец сентября составило 3,5—4 млн человек — это на 25% больше, чем годом ранее. Такие данные приводятся в исследовании компании «Национальная служба взыскания» (НСВ).



Объем просроченных микрозаймов на конец сентября достиг 101,4 млрд рублей (с учетом штрафов и пеней).

Больше всего должников (23,3%) проживает в Южном федеральном округе, далее следуют Центральный (20,8%) и Сибирский (19,2%) федеральные округа.

«Лидерство Южного федерального округа можно объяснить тем, что заработок в большей части регионов округа имеет сезонный характер. Как следствие, население, с одной стороны, нуждается в заемных средствах, с другой — неспособно качественно обслуживать займы, особенно в осенне-зимний период, когда уровень безработицы достигает своего максимального значения по причине снижения потока туристов», — поясняется в исследовании.

По словам вице-президента саморегулируемой организации «Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств» (членом которой является НСВ) Александра Морозова, в будущем можно ожидать уменьшения объема просроченной задолженности и сокращения числа должников, так как после введения более жесткого регулирования рынка МФО стали более тщательно подходить к скорингу своих клиентов. При этом большинство граждан в настоящее время не имеют возможности совершать крупные покупки без кредитных средств, подчеркнул Морозов.

Также он отметил, что взыскания задолженности по микрозаймам имеют свою специфику. Так, если средний срок работы коллекторских агентств с должником перед банком по агентской схеме составляет два-три месяца, то перед МФО — около 24—28 дней. Кроме того, в первый месяц вернуть в график платежей удается более 35% заемщиков, спустя три месяца — 10—15%.