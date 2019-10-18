Коллекторы начали проявлять активный интерес к покупке ипотечных долгов вместе с закладными, пишет «Коммерсант» . Так, коллекторское агентство «ЭОС» в рамках пилотного проекта купило значительный объем закладных, по которым к нему перешли права требования, обеспеченные недвижимостью, рассказали в агентстве. Компания приобрела права на ссуды, неплатежи по которым составляли до года. В агентстве уверены, что «пилот» будет удачным, и намерены расширить работу в этом направлении.

По словам гендиректора «ЭОС» Антона Дмитракова, агентство будет стремиться вернуть должников в график платежей, предложив им программы реструктуризации и дисконт по сумме долга. Если же должник так и не начнет платить, то ему будет предложена добровольная реализация квартиры под контролем агентства.

Покупатель подобных долгов получает право в случае непогашения задолженности в досудебном порядке или после вынесения судебного решения обратить взыскание на заложенное имущество через суд.

Коллекторы прогнозируют рост просроченной ипотечной задолженности Замедление темпов снижения объема просроченных ипотечных кредитов до 0,1% в месяц говорит о вероятном начале периода роста проблемной ипотечной задолженности, полагает гендиректор агентства «Долговой консультант» Денис Аксенов.

Участники рынка отмечают, что данный тренд будет набирать обороты.

Однако по словам представителей крупных ипотечных банков, они не собираются продавать коллекторам ипотечных должников, так как залог для них как для кредиторов является источником погашения задолженности.

По мнению правозащитников, покупка закладных по цессии коллекторами вызовет напряжение у заемщиков — заложенная квартира, как правило, является единственным жильем ипотечного заемщика.