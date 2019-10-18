Перечисление дивидендов Сбербанка в бюджет РФ является временной мерой и не очень нормальной практикой, Банк России договорился с Минфином продолжить обсуждение этого вопроса, заявила журналистам председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

Комитет Госдумы по финансовому рынку в четверг одобрил продление действия законодательной нормы, согласно которой ЦБ перечисляет в бюджет все получаемые от Сбербанка дивиденды. Однако депутаты выступили против предложения правительства сделать эту норму постоянной, конкретный срок продления будет определен при подготовке законопроекта ко второму чтению.

«Мы будем дальше с Министерством финансов обсуждать этот вопрос, договорились об этом. Конечно, перечисление на постоянной основе дивидендов Сбербанка в бюджет — это не очень нормальная практика, это было временное решение, когда у бюджета действительно резко упали доходы. И мы рассматривали это как временное решение и до сих пор рассматриваем как временное, будем дальше обсуждать», — сказала она в кулуарах осенней сессии Международного валютного фонда и Всемирного банка.

Набиуллина согласилась с утверждением, что если доходы от Сбербанка будут идти через ЦБ, то бюджет РФ не получит средств, поскольку у Банка России в ближайшие годы запланированы убытки. «Это действительно так, но это доходы от той собственности, которая есть у нас, и мы несем ответственность по этой собственности. Когда была необходимость предоставить субординированный кредит, мы предоставляли этот субординированный кредит, безусловно, мы рассчитывали на доходы от этой собственности. Поэтому есть предмет для обсуждения», — подчеркнула глава регулятора.

В настоящее время порядок перечисления доходов ЦБ в виде дивидендов Сбербанка в бюджет РФ ежегодно закрепляется отдельным законом. Причем такие доходы за предыдущий год должны перечисляться в бюджет РФ до 1 августа текущего года. В проекте трехлетнего бюджета РФ запланировано поступление дивидендов Сбербанка в 2020 году в размере 217 млрд рублей, в 2021 году — 254,6 млрд, в 2022-м — 282,5 млрд рублей.

Закон «О ЦБ» предусматривает перечисление им 75% прибыли в бюджет РФ. Однако начиная с 2017 года, когда ЦБ стал сам заниматься санациями через Фонд консолидации банковского сектора, он показывает убытки: в том году они составили 435,3 млрд рублей, в 2018-м — 434,7 млрд. Таким образом, и в 2018 году, и в 2019-м по этой норме бюджет ничего бы не получил. На этом фоне начиная с 2018 года применяется новая схема: ЦБ перечисляет в бюджет все дивиденды, полученные от Сбербанка по итогам предыдущего года.