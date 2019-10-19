В правительстве рекомендовали ограничить иностранное участие в значимых интернет-ресурсах в отношении голосующих акций на уровне 50% минус акция, сообщил «Интерфаксу» источник в парламенте.

Источник пояснил, что отзыв правительства на законопроект депутата Антона Горелкина о внесении изменений в ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» об ограничении 20-процентной доли иностранного владения значимыми интернет-ресурсами направлен в парламент.

«Правительство поддержало законопроект при условии того, что будут предусмотрены требования об ограничении иностранного участия в этих ресурсах в отношении голосующих акций на уровне 50% минус одна акция», — сказал источник.

При этом предлагается предусмотреть перечень объективных критериев отнесения информационных ресурсов к значимым, чтобы исключить субъективную оценку в этих процедурах. Накануне в Госдуме прошло обсуждение законопроекта, в котором приняли участие представители интернет-компаний, ведомств и экспертное сообщество.