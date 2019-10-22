Рост зарплат бюджетников в РФ составит в 2020 году 7%, заявил во вторник в эфире Первого канала первый вице-премьер — министр финансов РФ Антон Силуанов.

«Бюджет составлен таким образом, чтобы инфляционный налог не съедал заработную плату, пенсию, наши сбережения. Рост заработной платы бюджетников на следующий год составит 7%, а рост инфляции по прогнозам на следующий год мы предполагаем на уровне от 3% до 4%», — сказал Силуанов.

По его словам, будет развиваться экономика, будут создаваться новые рабочие места, будет расти зарплата.