Госдума одобрила в первом чтении законопроект о федеральном бюджете РФ на 2020—2022 годы, представленный правительством.

В законопроекте заложены доходы бюджета в 2020 году на уровне 20,38 трлн рублей, каждый год они будут увеличиваться примерно на 1 трлн рублей. Расходы прогнозируются на уровне 19,5 трлн рублей и будут расти темпами, опережающими доходы. Профицит бюджета, по плану, составит 876 млрд рублей в 2020 году и к 2022-му снизится до 295 млрд.

По прогнозу правительства, инфляция в 2020 году будет находиться на уровне 3%, в 2021 году — 4%. Цена на нефть составит 57 долларов за баррель. Правительство ожидает резкий прыжок с 1,7% роста ВВП в 2020 году до 3,1% в 2021-м. Счетная палата назвала этот прогноз сомнительным. Прогноз по увеличению роста реальных располагаемых доходов граждан с околонулевых показателей в 2019 году до 2,3% в 2022-му СП также сочла завышенным.

Общий объем межбюджетных трансфертов для регионов в следующие три года составит 2,5 трлн рублей, сообщил министр финансов и первый вице-премьер Антон Силуанов. По его словам, объем Фонда национального благосостояния в 2020 году превысит 7% от ВВП. До конца года правительство собирается решить вопрос о порядке инвестирования средств ФНБ сверх 7-процентного порога — речь идет примерно об 1 трлн рублей на 2020—2022 годы.