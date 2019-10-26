Эксперты СК «Сбербанк страхование» совместно с туристическим сервисом Aviasales составили рейтинг самых востребованных направлений для отдыха среди российских путешественников на ноябрьских праздниках в 2019 году.



«14% бронирований на ноябрьские праздники приходится на Москву, 8% — на Санкт-Петербург. Далее идут российские курорты: Сочи — 4%, Симферополь — 3%, Минеральные Воды — 3% и Краснодар — 3%. Также туристы активно интересуются авиабилетами в Калининград (2%), Казань, Екатеринбург и Уфу (по 1% от общего количества бронирований). Из зарубежных маршрутов доля забронированных рейсов в Стамбул составляет 4%, Прагу — 3% и Минск — 2,5%. Кроме того, путешественники запланировали поездки в Тель-Авив, Ереван, Бангкок и Берлин — 2% от общего количества праздничных бронирований», — отмечается в сообщении.

На Пхукет приходится 1,4%. Чуть меньше интересуются перелетами в Милан и Амстердам — 1%.

По данным страховщика, в прошлом году больше всего россиян отдыхало в ноябре в Таиланде, ОАЭ, Турции, Индонезии и Испании. Чаще всего клиенты обращались в компанию в связи с острыми респираторными заболеваниями, ангиной, болями в животе и травмами.

Эксперты СК «Сбербанк страхование» отмечают рост объемов страхования путешественников от года к году. «За первые две недели октября уже продано 37 тысяч полисов — на 3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Основной спрос еще впереди: такие страховки зачастую покупают прямо перед вылетом. Тем, кто собирается отдыхать за границей, рекомендую приобретать полис страхования выезжающих за рубеж. Потому что иначе все расходы по лечению лягут на туриста или его родственника», — прокомментировала руководитель управления по развитию личного страхования СК «Сбербанк страхование» Елена Кошелева.