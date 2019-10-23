Количество выданных новых кредитных карт в III квартале 2019 года выросло на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего было выдано 3,25 млн кредитных карт против 3,12 млн в 2018 году. Об этом сообщается в пресс-релизе Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

В 2019 году (январь — сентябрь) число выданных новых кредитных карт составило 9,17 млн штук, увеличившись на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, когда было выдано 8,12 млн карт.

Самое большое количество новых выданных кредитных карт в регионах РФ было отмечено в Москве (214,8 тыс.), Московской области (169,4 тыс.), Санкт-Петербурге (120,4 тыс. штук).