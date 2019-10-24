Россия заняла 28-ю строчку в рейтинге Всемирного банка по легкости ведения бизнеса, свидетельствует информация на сайте проекта . Напомним, что годом ранее Россия была на 31-м месте.

Что касается отдельных показателей, учтенных в рейтинге, то самая высокая оценка у России по подключению к системе электроснабжения — седьмое место (против 12-го годом ранее). Страна осталась на 12-м месте по регистрации собственности, опустилась на 21-е (с 18-го) по обеспечению исполнения контрактов, на 25-е (с 22-го) — по получению кредитов, существенно улучшила позиции в рейтинге по получению разрешений на строительство — до 26-го места (с 48-го), ухудшила до 40-го места (с 32-го) — по регистрации предприятий, ушла на 57-ю строчку (с 55-й) по показателю «разрешение неплатежеспособности», опустилась на 58-е место (с 53-го) по налогообложению, потеряла сразу 15 строчек по защите миноритарных акционеров, оказавшись на 72-й (против 57-й год назад), и осталась на 99-й позиции по международной торговле.

В баллах в России улучшилась ситуация по шести показателям из десяти: регистрации предприятий, получению разрешений на строительство, подключению к системе электроснабжения, защите миноритарных инвесторов, налогообложению и разрешению неплатежеспособности, свидетельствуют данные Всемирного банка.

В топ-10 рейтинга Doing Business вошли Новая Зеландия (первое место), Сингапур, Гонконг, Дания, Южная Корея, США, Грузия, Великобритания, Норвегия и Швеция.



Помимо этих стран Россию по легкости ведения бизнеса обгоняют Литва (11-е место), Малайзия, Маврикий, Австралия, Тайвань, ОАЭ, Северная Македония, Эстония, Латвия, Финляндия, Таиланд, Германия, Канада, Ирландия, Казахстан, Исландия и Австрия.

Сразу за Россией в рейтинге идет Япония (29-е место).



Президент РФ Владимир Путин в майских указах 2012 года ставил задачу достижения к 2018 году 20-й строчки в рейтинге стран и территорий по легкости ведения бизнеса. В 2012 году Россия находилась на 120-й строчке.

Данные и рейтинги «Ведение бизнеса» обновляются ежегодно и отражают ситуацию по состоянию на 1 мая соответствующего года издания. В период с мая 2018 года по май 2019 года 115 стран внедрили 294 реформ, улучшающих регулирование во всех сферах, измеряемых в «Ведении бизнеса», отмечается в основных выводах к последнему рейтингу. Саудовская Аравия, Иордания, Того, Бахрейн, Таджикистан, Пакистан, Кувейт, Китай, Индия и Нигерия входят в число стран, которые достигли наилучших результатов по улучшению показателей в «Ведении бизнеса — 2020». С 2018 по 2019 год эти страны осуществили одну пятую реформ, охваченных во всем мире.

Среди российских реформ рейтинг учел сокращение сроков подключения к электросетям в Москве и Санкт-Петербурге, усиление защиты миноритариев (повышение требований к корпоративной прозрачности) и упрощение уплаты налогов за счет заявительного порядка возврата НДС надежными плательщиками, указывает «Коммерсант» со ссылкой на данные Всемирного банка.



В то же время 26 стран внедрили 31 нормативное изменение, подавляющее эффективность и качество бизнес-регулирования.

В ВБ подчеркивают, что, как правило, страны с хорошим рейтингом «Ведение бизнеса» имеют более высокий уровень предпринимательской активности и более низкий уровень коррупции.

