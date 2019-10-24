Изменения по вкладам за 24 октября: «Русский Стандарт», Ситибанк, Связь-Банк, Плюс Банк.



«Русский Стандарт» понизил ставки по рублевым вкладам

Банк «Русский Стандарт» понизил ставки по вкладам в рублях. Доходность депозита «Русский Стандарт — 20 лет!» (на 210 дней) составит 6,75% (вместо 7%), «Максимальный доход» (на 91, 181, 360 и 730 дней) — 5,75—6,75% (ранее — 5,75—7%), а «Максимальный доход+» (на 330 дней) — 6,75% годовых (до этого — 7%).

«Универсальный» (на 181 и 360 дней) оформляется под 5,5—5,75% (прежде — под 5,5—6%), а «Пополняемый доход» (на 360 дней) — под 6,25% годовых (вместо 6,5%).

Проценты по вкладам выплачиваются в конце срока.

«Ежемесячный доход» (на 181 и 360 дней) открывается под 5,75—6% (ранее — под 5,75—6,25%). Проценты выплачиваются ежемесячно или ежемесячно капитализируются.

Минимальная сумма всех депозитов при открытии в офисе составляет 30 тыс. рублей, через интернет-банк — 10 тыс. рублей.

Вклад «Пенсионный!» (от 10 тыс. рублей на 181, 360 и 390 дней) можно оформить под 6,25—6,75% годовых (до этого — под 6,25—7%). Проценты выплачиваются ежемесячно.

Дополнительные взносы предусмотрены для депозитов «Русский Стандарт — 20 лет!», «Пенсионный!», «Универсальный» и «Пополняемый доход». По вкладу «Универсальный» возможны расходные операции.

Ситибанк понизил ставки по вкладам в рублях

Ситибанк снизил ставки по вкладам в рублях. Депозит «Максимум» (на 31, 91, 181, 270, 367, 550, 730 и 1 096 дней) открывается под 4,5—5,4% годовых (прежде — под 4,5—6%).

Доходность «Пополняемого» составит 4,5—4,7% (ранее — 4,5—5%), а вклада «Комфорт» — 4,3—4,5% годовых (вместо 4,5%). Срок депозитов — 91, 181, 270 и 367 дней.

Минимальная сумма вкладов составляет 30 тыс. рублей. Проценты выплачиваются в конце срока.

По депозиту «Нарастающий» (от 100 тыс. рублей на 12 и 18 месяцев) проценты начисляются по периодам. Так, за полный срок размещения средств средняя годовая процентная ставка на 12 месяцев составит 5,25% (вместо 5,5%), а на 18 месяцев — 5,34% (вместо 5,5%). Проценты выплачиваются в конце каждого расчетного периода. Льготные условия действуют при досрочном расторжении договора.

Пополнять можно вклады «Комфорт» и «Пополняемый». Расходные операции предусмотрены по депозитам «Комфорт» и «Нарастающий».

Плюс Банк понизил ставку по вкладу «Стабильный Плюс»

Плюс Банк снизил ставку по вкладу «Стабильный Плюс». Депозит открывается под 7,1% годовых (вместо 7,25%). Минимальная сумма при выборе выплаты процентов ежемесячно на счет вклада до востребования или ежемесячной капитализации процентов составляет 50 тыс. рублей, а при выборе выплаты процентов ежемесячно на карточный счет — 100 тыс. рублей. Срок — 550 дней. Дополнительные взносы, расходные операции и пролонгация не предусмотрены.

Кроме того, окончен прием средств во вклад «Сезонный Плюс».

Связь-Банк снизил ставки по двум вкладам в рублях

Связь-Банк понизил ставки по вкладам в рублях «Моя стратегия» и «Двойной доход». «Моя стратегия» открывается при условии заключенного договора накопительного страхования жизни, а «Двойной доход» — инвестиционного страхования жизни.

«Моя стратегия» (от 50 тыс. рублей на 181 и 367 дней) открывается под 8,25—8,5% (ранее — под 8,75—9%).

«Двойной доход» (от 30 тыс. рублей на три и шесть месяцев) при заключении договора ИСЖ на срок три года оформляется под 8% (вместо 8,5%), на пять лет — под 8,25% годовых (вместо 8,8%).

Дополнительные взносы по депозитам не предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце срока.