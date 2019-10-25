Двигатель электромобиля не является более чистым по сравнению с двигателем внутреннего сгорания. Об этом заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин, выступая на XII Евразийском экономическом форуме в Вероне, сообщает корреспондент Банки.ру.

Электромобили являются экологически чистыми только для потребителя в момент использования, но не для промышленности и окружающей среды. Так, «углеродный след» при производстве электромобилей на 20—60% больше, чем при производстве их бензиновых аналогов, заявил Сечин. Кроме того, «не решены такие проблемы, как снижение стоимости аккумуляторов, а также их утилизация, в особенности ее экологические аспекты, принимая во внимание токсичность соединений, выделяющихся при повреждении и переработке батарей», сказал глава «Роснефти».

Другой аспект — неэкологичность производства электроэнергии. Полный переход на электромобили вызовет рост спроса на электроэнергию во всем мире минимум на 30%, отметил Сечин. «Вряд ли возобновляемая энергетика сможет обеспечить этот рост», — сомневается глава «Роснефти». А это значит, что придется использовать традиционную электроэнергетику. Примерно половина всей электроэнергии во всем мире получается при помощи сжигания угля, одного из самых «грязных» видов топлива в точки зрения выброса парниковых газов.

Загрязняет окружающую среду также добыча лития и других редкоземельных металлов, используемых для изготовления аккумуляторов. Так, на сегодняшний день более 50% мировых запасов и 70% добычи лития (редкоземельного металла, используемого для изготовления аккумуляторов) приходится на Конго. На втором месте — Чили. Это значит, что за чистый воздух в Европе заплатят состоянием экологии те страны, где будет расти добыча, заявил Сечин.



Предлагаемое им решение — двигатели внутреннего сгорания. С каждым годом они все более эффективны, а нефтяные компании выпускают все более чистое топливо, заявил глава одной из таких компаний. «Все это повышает привлекательность двигателей такого типа», — уверен Сечин.