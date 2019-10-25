В Севастополе полицейские задержали злоумышленника, похитившего 2 млн рублей из банковской ячейки, сообщает пресс-служба МВД России.

«Сотрудники управления уголовного розыска УМВД России по Севастополю в результате оперативно-разыскных мероприятий задержали 43-летнего мужчину, который подозревается в краже двух миллионов рублей из банковской ячейки», — говорится в сообщении ведомства.

Установлено, что местная жительница продала свою квартиру и для сохранности вырученных денег решила воспользоваться услугами кредитно-финансового учреждения, где арендовала сейфовую ячейку. Узнав об этом, один из сотрудников банка проник в хранилище и похитил денежные средства.

Деньги злоумышленник спрятал на городском кладбище под надгробной плитой заброшенной могилы. Потратить их он не успел — полицейские задержали его, изъяли деньги и вернули их владелице.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 УК РФ. Предварительное расследование продолжается.