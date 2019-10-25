Граждане могут формировать пенсию в России во время работы за рубежом за счет добровольных взносов, сообщается на сайте Пенсионного фонда России (ПФР).

«Чтобы уплачивать их, необходимо подать заявление в Пенсионный фонд России, зарегистрировавшись таким образом в качестве плательщика. Сделать это можно только в клиентской службе ПФР или отправив заявление по почте. Кроме того, в отличие от добровольных взносов на формирование накопительной пенсии, которые за человека может перечислять его работодатель, добровольные взносы на страховую пенсию делает только сам человек», — говорится в сообщении ведомства.



В ПФР напомнили, что пенсионное страхование в России носит обязательный характер и распространяется на всех работающих. По его правилам взносы на пенсии формируют и уплачивают работодатели. При этом человек может и сам делать взносы на пенсию, например чтобы пенсия в России продолжала формироваться в период работы за границей. Также можно отчислять взносы на пенсию за близкого человека, который нигде не работает.

Взносы могут также делать те, кто работает на себя, — чтобы увеличить уже имеющиеся пенсионные права либо полностью формировать их с нуля. Последнее, в частности, относится к самозанятым, применяющим налог на профессиональный доход. По закону они не обязаны делать отчисления на пенсионное страхование, как, например, индивидуальные предприниматели или нотариусы, и формируют свою пенсию самостоятельно. В том числе за счет добровольных взносов.

Платежи перечисляются через банк по реквизитам, сформированным с помощью электронного сервиса ПФР. Он доступен в открытой части сайта Пенсионного фонда и не требует входа в личный кабинет. Квитанция с необходимыми реквизитами также предоставляется в клиентских службах ПФР.

Люди, которым не хватило страхового стажа или пенсионных коэффициентов для получения права на пенсию, также могут воспользоваться уплатой добровольных взносов, чтобы восполнить недостающие пенсионные права. Притом что самой распространенной причиной нехватки баллов или стажа является неофициальное трудоустройство, отказы в назначении пенсии из-за этого происходят нечасто и составляют примерно 3% от всех решений, выносимых по заявлениям граждан.

