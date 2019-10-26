Московский Индустриальный Банк скорректировал условия по потребительскому кредиту.

Для всех заемщиков доступен потребительский кредит от 50 тыс. до 3 млн рублей на следующих условиях: на срок от 13 месяцев до трех лет ставка 9,4—14,1% годовых (по кредитам ниже 300 тыс. рублей, ставка увеличивается на 1,5 процентного пункта. В качестве обеспечения возможно предоставить поручительство физического лица.

Заемщик должен являться гражданином РФ не моложе 22 лет, с условием, что срок возврата кредита по договору потребительского кредита наступает до исполнения заемщику 65 лет, трудовой стаж на последнем месте работы не менее трех месяцев, постоянная или временная регистрация в регионе присутствия банка, документально подтвержденный доход за последние 12 месяцев (справка 2-НДФЛ, справка по форме банка, выписка по счету зарплатной карты другого банка, заверенная печатью банка, выдавшего выписку, с соответствующим назначением платежа о зачислении заработной платы, или справка о доходах в свободной форме, заверенная работодателем (для военнослужащих, государственных служащих, в том числе служащих в МЧС, ФСБ, МВД и уголовно-исполнительной системе, в случае отсутствия справки 2-НДФЛ).

Программа доступна в ограниченных регионах присутствия банка: Архангельской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Орловской и Тульской областях.

«Обратите внимание на то, что все ставки указаны с учетом финансовой защиты, при отсутствии полиса личного страхования процентная ставка повышается на 4 процентных пункта», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Ольга Жидкова.