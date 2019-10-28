Банк ДОМ.РФ второй раз за месяц снизил ставки по ипотечным программам. Размер снижения составил 0,2 процентного пункта. Теперь обновленные базовые ставки в зависимости от суммы кредита и первоначального взноса составляют:

8,5—10% годовых по программе «Новостройка»;

9—10,8% годовых по предложению «Готовое жилье»;

8,7—10,1% годовых по рефинансированию;

целевые кредиты под залог имеющейся у заемщика в собственности недвижимости предоставляются под 10,3—11,5% годовых.

Минимальные ставки действуют до 31 декабря при сумме кредита от 8 млн рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Ленинградской области и от 4 млн рублей — для иных регионов. Для зарплатных клиентов банка действует дисконт к ставке в размере 0,2 п. п.

«При отказе клиента от личного страхования предусмотрена надбавка к ставке в размере 0,7 процентного пункта. В зависимости от программы кредиты предоставляются на сумму до 85% от стоимости залога, но не более 30 миллионов рублей на срок до 30 лет», — добавляет эксперт Банки.ру по кредитным продуктам Инна Солдатенкова.