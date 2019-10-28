БКС Банк предлагает открыть новый вклад «Рекордный».

Минимальная сумма вклада — 300 тыс. рублей, максимальная сумма — 1 млн рублей. Срок — шесть месяцев. Процентная ставка составляет 7,35% годовых. Пополнение и расходные операции не предусмотрены. Проценты выплачиваются ежемесячно на текущий или накопительный счет вкладчика.

Оформить вклад могут физические лица, не заключавшие ранее договор комплексного банковского обслуживания физических лиц с банком и не имеющие активов, при условии оформления пакета услуг «Премьер Базовый», «Премьер Расширенный», «Брокер» или «Брокер PRO».