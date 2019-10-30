Заявки на получение пяти видов субсидий для бизнеса от правительства Москвы теперь можно подать онлайн на портале mos.ru . Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

«Столичный департамент предпринимательства и инновационного развития предоставляет 11 видов субсидий. По пяти из них теперь можно подать онлайн-заявку на портале mos.ru. Это заметно упростит весь процесс и сэкономит предпринимателям время», — приводятся в сообщении слова заммэра Натальи Сергуниной.

Уточняется, что заявки принимаются онлайн на следующие субсидии: на компенсацию затрат по приобретению оборудования для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), осуществляющих свою деятельность в качестве резидентов технопарков, на компенсацию затрат по участию в конгрессно-выставочных мероприятиях, на компенсацию лизинговых платежей и процентов по кредитам для субъектов МСП — резидентов технопарков, на возмещение части затрат на создание или развитие имущественного комплекса технопарка или индустриального парка.

Раньше представителям бизнеса нужно было обращаться за субсидией лично.

Отмечается, что сегодня для бизнеса на mos.ru предусмотрен комплекс более чем из 100 онлайн-услуг, а также специализированный личный кабинет.