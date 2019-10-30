Средний размер выданных потребительских кредитов в III квартале 2019 года увеличился на 4,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 182,1 тыс. рублей. Об этом говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Самый большой средний размер выданных потребкредитов в регионах РФ был отмечен в Москве (416,2 тыс. рублей), Санкт-Петербурге (310,8 тыс.), Московской области (299,3 тыс.), Ханты-Мансийском АО (266,7 тыс.) и Ленинградской области (216,5 тыс.).

Самую серьезную динамику роста среднего размера выданных потребкредитов в III квартале текущего года продемонстрировали Алтайский край (+16,5%), Кемеровская область (+13,3%), Красноярский (+10,7%) и Ставропольский (+10,5%) края, а также Санкт-Петербург (+9,2%). В ряде регионов средний размер выданных потребкредитов снизился, в т. ч. в Республике Саха (Якутия) (-5,6%), Свердловской области (-3,7%), Москве (-2,9%) и Челябинской области (-0,6%).