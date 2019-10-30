Банк «Левобережный» снизил процентные ставки по потребительскому кредиту «Ваша ставка» на 1 процентный пункт для работников по найму и пенсионеров.

Для новых клиентов первоначальная ставка составит 22,9% годовых при сумме от 5 тыс. до 29 999 рублей (клиент может понизить ставку максимально на 5 п. п. — до 17,9% годовых, для этого заемщик должен порекомендовать взять кредит в банке «Левобережный» другому лицу, за каждый факт выдачи кредита по рекомендации заемщика процентная ставка по действующему кредитному договору уменьшается на 1 п. п. по истечении одного календарного месяца); 21,9% с возможностью снижения до 16,9% при сумме от 30 тыс. до 299 999 рублей; 17,9% с возможностью снижения до 12,9% при сумме от 300 тыс. до 1 млн рублей. Срок финансирования от шести месяцев до пяти лет.

«Ставки действуют в рамках акции до 31 декабря 2019 года», — уточняет эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Ольга Жидкова.