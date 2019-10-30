Лидерами по популярности займов на 1 октября 2019 года стали Москва и Санкт-Петербург. На них приходится 15% и 5,1% от общего количества заявок соответственно. Об этом сообщается в пресс-релизе онлайн-МФО Smart Credit.

«Оба города с каждым годом наращивают свои позиции. Так, по данным на 1 октября 2017 года, эти показатели составляли 9% и 4% соответственно; на 1 октября 2018-го — 14% и 4,5% соответственно», — добавили в компании.

Следуют за основными лидерами Уфа, Новосибирск, Екатеринбург, Краснодар и Казань — входят в топ-5. На них приходится от 2% до 4% всех обращений за микрозаймами. Эта доля выросла, относительно аналогичного периода прошлого года. Менее всего обращаются за микрокредитами в Республике Татарстан, Якутии, Тульской и Калужской областях.

Города — лидеры по обращениям в МФО не входят в число регионов — лидеров по просрочке. Лидерами «антирейтинга» по уровню просрочки стали Забайкальский край — 31%, далее следуют Карелия и Адыгея — по 29%; Калмыкия и Псков — 27%.