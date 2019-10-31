Банк России установил требования к мерам за нарушение профильного законодательства, применяемым саморегулируемыми организациями к кредитным потребительским кооперативам с общим числом членов (пайщиков) не более 3 тыс. физических и (или) юридических лиц. Также установлены требования к мерам СРО, применяемым к сельскохозяйственным КПК с общим числом членов и ассоциированных членов не более 3 тыс. физических и (или) юридических лиц.

Как уточняется в сообщении регулятора, документ, в частности, предусматривает, что размер штрафа за выявленные нарушения должен составлять 0,05% от общей суммы задолженности физических и юридических лиц перед КПК (сельскохозяйственным КПК) по выданным займам (по основному долгу) на последнее число квартала, предшествующего тому, в котором были выявлены нарушения.

Иные размеры штрафов установлены за нарушения, выявленные СРО повторно в течение года или повлекшие нарушение прав потребителей (0,1% от общей суммы задолженности), а также в отношении кооперативов, общая сумма задолженности которых составляет менее 10 млн рублей, кооперативов, созданных в том же квартале, когда было выявлено нарушение (в обоих случаях — 5 тыс. рублей, а при повторном нарушении в течение года или нарушении прав потребителей — 10 тыс.), и кооперативов с общей суммой задолженности более 200 млн рублей (100 тыс. рублей, при повторном нарушении — 200 тыс.).

Если ранее Банком России к конкретному КПК (сельскохозяйственному КПК) уже были применены меры за несоблюдение требований профильного законодательства, то другие меры за это же нарушение уже не применяются, кроме возможного исключения кооператива из СРО.

Вышеперечисленные меры закрепляются внутренними стандартами СРО.

«Основная задача документа — формирование прозрачной системы требований к мерам воздействия СРО, обеспечение их единообразного применения», — поясняют в Центробанке.



Указание вступает в силу через десять дней после опубликования.