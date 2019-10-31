Топ-менеджеры Сбербанка и их близкие родственники хранят на счетах в кредитной организации 12,4 млрд рублей. Такие данные представлены в опубликованном сегодня финансовом отчете банковской группы по МСФО на 30 сентября.

«По состоянию на 30 сентября 2019 года в состав остатков по операциям с прочими связанными сторонами включены депозиты, привлеченные от ключевого управленческого персонала и их близких родственников, в сумме 12,4 млрд рублей», — говорится в финансовом документе.

Его данные свидетельствуют о снижении показателя за девять месяцев текущего года: на 31 декабря 2018-го он составлял 13,6 млрд рублей.

По состоянию на 30 сентября 2019 года и 31 декабря 2018 года отсутствовали кредиты и авансы, выданные ключевому управленческому персоналу и их близким родственникам, указано также в отчете.



В числе прочего сообщается, что за девять месяцев текущего года регулярное вознаграждение ключевого управленческого персонала, включая заработную плату и премии, составило 3,3 млрд рублей (за девять месяцев 2018-го — 3,4 млрд). За III квартал 2019-го регулярное вознаграждение ключевого управленческого персонала, включая зарплаты и премии, составило 1 млрд рублей (за аналогичный период 2018 года — 1,2 млрд). Выплаты ключевому управленческому персоналу за девять месяцев составили 1,9 млрд рублей (годом ранее — 1,8 млрд), за квартал — 0,5 млрд (за годом ранее — 0,4 млрд).