Федеральная налоговая служба (ФНС) уличила составителей рейтинга Doing Business в использовании недостоверной информации и попросила Всемирный банк прояснить ситуацию, рассказали РИА Новости в ведомстве.

«Результаты рейтинга сильно расходятся с данными независимых экспертов, а также опросами, проводившимися представителями российского бизнеса», — заявили в ФНС.

Россия в 2019 году поднялась с 31-й до 28-й позиции в рейтинге Всемирного банка и Международной финансовой корпорации Doing Business — 2020, однако показатели, которые легли в его основу, вызывают вопросы у налоговиков. Например, на место в рейтинге влияет такой показатель, как время составления и подачи налоговой декларации. По расчетам Всемирного банка, предприниматели в России в следующем году будут тратить на это в среднем 159 часов в год. По опросам клиентов компании 1С — одного из лидеров рынка автоматизированных систем ведения бухгалтерского и налогового учета, это время составляет не более 32 часов, а по результатам опросов ФНС, проведенных при точном следовании методологии рейтинга, — не более десяти часов.

В налоговой службе отметили, что расхождения в данных «ставят вопрос об исходной информации от респондентов». Служба направила запрос во Всемирный банк, но никаких ответов, подкрепленных конкретными фактами, так и не получила.

Россия предложила Всемирному банку усовершенствовать рейтинг Doing Business Исполнительный директор банка от России Роман Маршавин заявил, что ВБ учитывает не все реализуемые в стране реформы.

Еще большее недоумение вызывает такой показатель рейтинга, как количество налоговых платежей. По мнению составителей, он увеличился с семи до девяти после передачи в ФНС в 2015 году полномочий по администрированию страховых взносов.

«Сегодня администрирование социальных взносов и платежей осуществляется одним органом, а не тремя, и по трем платежам подается одна декларация. Это упростило администрируемую среду, сократило время, но составители рейтинга этого не учли», — удивляются в ФНС.

Директор Центра налоговой политики экономического факультета МГУ Кирилл Никитин также отметил, что платежей больше не стало, а число адресатов для общения у налогоплательщика уменьшилось.

Аналогичная ситуация складывается по разделу «Регистрация предприятий». Например, Всемирный банк не засчитал отмену обязательной печати для хозяйственных обществ в России, а также решил не обращать внимания на то, что с 2019 года отменена госпошлина при электронной подаче документов на государственную регистрацию компаний. При этом, по данным ФНС, более 50% новых компаний подают документы онлайн.

«За последнее десятилетие Россия совершила феноменальный прорыв в рейтинге из второй сотни в середину первой, и это в первую очередь заслуга ФНС», — уверен Никитин.

В этом контексте, по его словам, ссылки составителей рейтинга на данные анонимных респондентов выглядят по меньшей мере очень странно.