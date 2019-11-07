Агентство по страхованию вкладов (АСВ) начнет выплаты вкладчикам лишившегося лицензии Чувашкредитпромбанка не позднее 21 ноября 2019 года. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте агентства.

«В связи с тем что указанный банк является участником системы обязательного страхования вкладов (№ 354 по реестру), его вкладчики, в том числе физические лица (включая индивидуальных предпринимателей) и юридические лица (отнесенные в соответствии с законодательством Российской Федерации к малым предприятиям, сведения о которых содержатся в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства), заключившие с банком договор банковского вклада или договор банковского счета, имеют право на получение страхового возмещения в порядке и размере, установленных федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-Ф3 «О страховании вкладов в банках Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Размер страховой ответственности предварительно оценивается в 2,8 млрд рублей, в том числе по вкладам малых предприятий — 326,7 млн рублей.

Банки-агенты будут выбраны на конкурсной основе не позднее 14 ноября.

Заявления о выплате страхового возмещения могут подаваться вкладчиками в течение всего периода ликвидации банка, который составляет не менее года.

Возмещение по вкладам выплачивается агентством вкладчику за счет средств Фонда обязательного страхования вкладов в размере 100% суммы всех его вкладов (счетов) в банке, но не более 1,4 млн рублей в совокупности. Проценты рассчитываются на дату наступления страхового случая, исходя из условий каждого конкретного договора.