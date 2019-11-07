Крупные банки в основном понизили ставки по розничным депозитам за три квартала этого года, свидетельствует информация, представленная Агентством по страхованию вкладов в опубликованном в четверг «Мониторинге застрахованных вкладов за январь — сентябрь 2019 года» .

«Результаты проводимого АСВ мониторинга процентных ставок по вкладам в 100 крупнейших розничных банках свидетельствуют о следующем: по итогам девяти месяцев 2019 года большая часть банков (86 из 100) понизила ставки. В пяти банках ставки увеличились, в девяти — остались на прежнем уровне», — говорится в обзоре.



АСВ: средний размер розничного вклада увеличился до 177 тыс. рублей За период с 1 января по 1 октября 2019 года наибольший прирост показали вклады физических лиц с суммами в диапазонах от 1 млн до 1,4 млн рублей и от 1,4 млн до 3 млн.

Средние процентные ставки по рублевым годовым вкладам в размере 1 млн рублей за январь — сентябрь 2019 года снизились на 0,6 процентного пункта — с 7,1% до 6,5%. Средний уровень ставок, взвешенных по объему вкладов, уменьшился по аналогичным вкладам на 1 п. п. — с 7,1% до 6,1% годовых.