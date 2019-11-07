С 11 по 12 ноября 2019 года Сбербанк проведет акцию «Зеленый день». Клиенты, принявшие в ней участие, смогут получить скидку на покупку квартиры, потребительский кредит по ставке 11,1%, повышенные бонусы «Спасибо» и скидки в компаниях экосистемы Сбербанка и у партнеров.

В акции участвуют 611 застройщиков, которые предоставляют скидку на покупку квартиры от 0,5% до 17,8%. Также клиенты смогут получить сниженную ставку по потребительскому кредиту — 11,1%. «Это честная ставка, которая включает все, и нет никаких скрытых комиссий», — отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис.



Сбербанк в рамках акции также может предоставить повышенный кешбэк до 10% по бизнес-картам, скидку 30% в «Сбербанк Лизинге» и другие скидки для корпоративных клиентов.

К «Зеленому дню» присоединились около 150 компаний-партнеров. У некоторых из них клиенты Сбербанка смогут получить возврат до 100% от суммы покупки бонусами «Спасибо». Кроме того, скидки можно будет получить у компаний, входящих в экосистему Сбербанка: в онлайн-кинотеатре Okko (бесплатная подписка), маркетплейсе «Беру» (до 50%), такси «Ситимобил» и других.

Акция проводится второй год подряд. По итогам «Зеленого дня» в 2018 году скидки и повышенные бонусы получили 2,5 млн человек. Из них 22 тыс. подали заявку на ипотеку по сниженной ставке, 55 тыс. открыли вклады, 170 тыс. получили потребительские кредиты на общую сумму 11 млрд рублей.