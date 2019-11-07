Портал Банки.ру занимает первое место в поисковой выдаче Рунета по тематике «финансовые услуги». Награды за лидерство и динамичный рост в поиске «Яндекса» и Google были вручены на днях 20 компаниям на конференции Optimization в Сколково.

В частности, согласно рейтингу компании «Ашманов и партнеры» (занимается продвижением сайтов в поисковых системах Рунета), который формируется автоматически на основе поисковых запросов, связанных с выбором и покупкой финансовых продуктов и услуг , видимость Банки.ру в соответствующих запросах составляет в настоящий момент 86,11%. Ровно год назад, на 7 ноября 2018-го, аналогичный показатель равнялся 62,14%, свидетельствуют данные рейтинга.

Для сравнения, видимость ближайшего конкурента по рейтингу равна 55,51%. Банки.ру опередил в рейтинге в том числе веб-страницы крупнейших банков: так, сайт Сбербанка сейчас находится на третьем месте, ВТБ — на шестом, Альфа-Банка — на десятом.

Банки.ру лидирует и в более узких рейтингах (по общей позиции во всех поисковиках), а именно в поисковой выдаче по запросам на темы автокредитов, дебетовых карт, ипотеки, кредитных карт, потребительских кредитов, микрозаймов, рефинансирования ипотеки. Наиболее высокая видимость у портала — в поисковых запросах по потребкредитам (99,29%), дебетовым картам (97,95%), кредитным картам (97,06%).

В общем рейтинге по теме финансовых услуг портал занимает первое место по выдаче у всех поисковиков: «Яндекса», Google, Mail.ru, «Рамблера», Bing.

В отдельном рейтинге по выдаче в поисковых запросах, связанных со страховыми услугами , Банки.ру находится на третьем месте (с показателем видимости в 61,48%), уступая первые строчки крупным страховщикам — «Ингосстраху» и «АльфаСтрахованию». При этом в рейтингах видимости по запросам о каско и ОСАГО Банки.ру занимает первое место (97,18% и 75,77% соответственно по состоянию на 7 ноября).



Методика рейтингов компании «Ашманов и партнеры» предусматривает разделение соответствующих услуг на более узкие сегменты, для каждого из которых собирается «полное семантическое ядро» из запросов клиентов. Например, в рейтинге «Финансы» в него вошли трансакционные запросы, связанные с тарифами, ипотечными программами и т. д. Запросы пользователей, связанные с брендом компании, не учитываются, поэтому популярность компаний не влияет на их положение в рейтинге, уточняется в методике. На основе собранных семантических ядер сервис SeoRate автоматически определяет сайты, которые занимают топ-50 поисковой выдачи. В зависимости от позиции рассчитывается видимость и строится динамический рейтинг. Он показывает, какое положение занимает сайт в своем сегменте и как меняется видимость в сравнении с конкурентами.



«SEO-трафик занимает наибольшую долю в структуре трафика Банки.ру и является для нас ключевым каналом привлечения пользователей. Приятно видеть столь высокие результаты работы нашей команды и не только удерживать лидерство в сегменте, но и расти год к году», — комментирует директор по маркетингу финансового супермаркета Банки.ру Юлия Ананьева.

«Всегда приятно быть первыми, и в 2019 году мы сохранили эту тенденцию, ставшую уже традицией», — отметил руководитель SEO-направления Банки.ру Дмитрий Мальцев, напомнив, что «прошлогодняя премия Optimization в сфере банковских услуг тоже уехала в Банки.ру».



«В 2020-м планируем замахнуться на лидирующие позиции и в страховых услугах, начало положено — за третий квартал мы здорово приросли в поисковом трафике», — добавил он.