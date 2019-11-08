Система быстрых платежей (СБП) Центробанка разрабатывает способы, как упростить платежи через нее в Интернете, один из них — возможность оплаты на сайте торговой точки за несколько кликов, вводя минимум данных, рассказали «Ведомостям» три человека, знающих это от СБП.

По словам президента Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артема Соколова, самый перспективный способ оплаты в Интернете — это когда покупатель, единожды авторизовавшись, сможет совершать последующие покупки буквально в один клик; этот сценарий оплаты сейчас носит название «подписка».

Вариант платежей через СБП с рабочим названием «подписки» пока разрабатывают.

«Вариант сценария проведения платежей через СБП с рабочим названием «подписки» сейчас находится в разработке. Представить его рынку планируется ориентировочно в первом полугодии 2020 года. В настоящий момент мы прорабатываем возможные варианты реализации данного сценария, говорить о деталях преждевременно», — рассказали Банки.ру в пресс-службе организации.



Международные платежные системы предлагают свои решения, как упростить и ускорить оплату в Интернете: сервис Masterpass от Mastercard позволяет создать связку своего номера телефона с картами и платить на сайтах, где есть кнопка Masterpass; у Visa есть решение Visa Checkout, позволяющее сохранить не только данные карты, но и другие детали для заказа; совершать покупки со смартфона буквально в один клик помогают Apple Pay и Google Pay: подтвердить платеж можно по FaceID, отпечатку пальца или специальному коду.

Оплату по QR-коду через СБП запустят в 2020 году по всей стране Об этом заявила Эльвира Набиуллина.

По словам директора дирекции цифрового бизнеса Промсвязьбанка Юрия Чернышева, базовых сценариев для оплаты через СБП в Интернете два: клиент сканирует смартфоном QR-код с экрана компьютера или из мобильного приложения торгово-сервисного предприятия переходит по ссылке на форму оплаты в мобильный банк; второй вариант интересен тем, что весь процесс можно пройти с одного устройства.