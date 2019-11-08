Оператор «МегаФон» ведет переговоры сразу с несколькими компаниями о продаже всех своих сотовых вышек, выделенных в «Первую башенную компанию» (ПБК), их насчитывается более 16,5 тыс., сообщают «Известия» . Об этом рассказал сотрудник компании — партнера оператора. По его словам, вопрос о приобретении башен обсуждался с «МегаФоном» в середине октября.

По словам одного из собеседников издания, по оценке, фигурировавшей в ходе переговоров, стоимость актива может составить 85—95 млрд рублей. Возможная сделка сейчас обсуждается с российскими операторами пассивной инфраструктуры: компаниями «Русские башни», «Вертикаль» и «Сервис-телеком». Но есть и иностранные претенденты, утверждает источник.

Финальная сумма сделки зависит от того, какую арендную ставку за размещение базовых станций на проданных вышках предложит «МегаФону» покупатель. Еще одно условие — возможность размещения на вышках базовых станций других сотовых компаний, объясняет собеседник. Чем больше станций окажется на башне, тем выше доход и меньше срок окупаемости инвестиций владельца антенно-мачтовых сооружений, объясняет он.

Обсуждение продажи башен пока находится на начальной стадии, знает один из профильных инвесторов. Оформление таких сделок занимает от полугода и более, утверждает он.

Помимо очень большой единовременной выплаты, оператор, продавая вышки, получает и солидную экономию на эксплуатации этих объектов, рассказал «Известиям» один из экспертов. По его словам, она может исчисляться сотнями миллионов рублей в год.

Аналитик Райффайзенбанка Сергей Либин считает, что сделка по продаже башен «МегаФона» может стать одной из крупнейших в истории российской отрасли связи. Несмотря на то что пока в РФ операторам не удавалось продать свои башни, места на них могут оказаться более востребованными по мере развития 5G, отмечает он.