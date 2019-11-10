Бест Эффортс Банк с 11 ноября снижает ставки по вкладам.

«Универсальный» (от 500 тыс. рублей) можно будет открыть на семь дней под 5%, на 31 день — под 5,25% годовых (прежние ставки — 6,25—6,5%). Выплата процентов — в конце срока.

«Сбережение» (от 50 тыс. рублей, 1 тыс. долларов на один, два, три, шесть месяцев и один год) будет размещаться в рублях под 4,5—5,5%, в долларах — под 0,3—0,75% годовых (ранее — под 4,5—6,75% и 0,3—1%). Пополнение предусмотрено. Проценты ежемесячно капитализируются либо выплачиваются на отдельный счет.

Кроме того, вклады в евро больше не открываются.