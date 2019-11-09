Развитие искусственного интеллекта в настоящее время находится на достаточно низком уровне, и говорить о полной замене человека очень преждевременно, считает министр экономического развития Максим Орешкин.

«Текущий уровень развития искусственного интеллекта — он еще самый низкий, это замена типичных операций, поиск типичных зависимостей в данных. До полной замены человека еще очень-очень далеко. Я думаю, не факт, что мы дождемся этого на моем веку, и на вашем тоже вряд ли», — сказал Орешкин на встрече со студентами Московского института стали и сплавов.

Он отметил, что искусственный интеллект позволяет более эффективно совершать типовые операции, экономить время на рутинных делах. По его словам, возможности искусственного интеллекта могут быть востребованы в любой области, в частности в здравоохранении.

Орешкин: искусственный интеллект в ближайшие пять лет будет создавать рабочие места Глава МЭР отметил, что для России искусственный интеллект — это благо и возможность двигаться вперед.

«Например, врачи, к сожалению, много рабочего времени уделяют не работе с пациентом, не анализу данных, а заполнению форм, бумажек и так далее. Применение одной из технологий искусственного интеллекта — распознавание речи — может позволять врачу надиктовывать информацию, которая будет автоматом попадать во все системы и тем самым освобождать время врача», — рассказал Орешкин.

Кроме того, применение искусственного интеллекта как помощника врача может серьезно повысить качество его работы. «Например (искусственный интеллект. — Прим. ред.) может проанализировать снимки человека, сопоставив их с базой снимков, собранных за последние несколько лет по всей стране, и понять с высокой вероятностью, что с этим человеком будет происходить дальше, какой у него вероятный диагноз», — пояснил министр.

«Такие системы — это то, что мы, я надеюсь, у нас в стране увидим в ближайшие десять лет, для этого предстоит еще много поработать: у нас нет ни базы снимков, много чего еще необходимо, чтобы такую работу вести», — добавил Орешкин.