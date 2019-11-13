Госдума на заседании в среду, 13 ноября, одобрила поправки в бюджет 2019 года в первом чтении. Поправки в федеральный бюджет 2019 года и планового периода 2020—2021 годов прошли первое чтение в Госдуме.

Согласно документу, профицит бюджета 2019 года снизится до 1,48 трлн (1,4% ВВП) с 1,88 трлн рублей (1,7% ВВП), заложенных в действующей редакции закона. Оценка инфляции понижается с 4,3% до 3,8% по итогам текущего года.

Изменения в законе касаются только показателей текущего года. В новой редакции снижаются доходы (с 20,17 трлн до 19,97 трлн рублей) и повышаются расходы (18,49 трлн против 18,29 трлн рублей ранее).

Снижаются доходы, получаемые от нефти и газа, а объем ненефтегазовых доходов увеличивается на 193,8 млрд рублей за счет налога на прибыль и доходов от размещения остатков средств на счетах федерального бюджета (рост на 67 млрд рублей). Существенно выросла оценка поступлений от НДД — на 34,6%, до 85,212 млрд рублей. При этом снижаются доходы от НДПИ — на 2,6%, до 5,976 трлн рублей.

Расходы предлагается увеличить в части поддержки дольщиков и завершения строительства многоквартирных домов — 21,5 млрд рублей акционерному обществу «ДОМ.РФ». Вырастут межбюджетные трансферты Пенсионному фонду (79 млрд рублей в 2019 году), на докапитализацию ВЭБ направят 160 млрд рублей уже в текущем году, а не в следующих двух, как это планировалось ранее.

Кроме того, будет увеличена докапитализация ПСБ — на 3,8 млрд рублей.