Граждане предпенсионного возраста (50—60 лет) резко снижают расходы на отдых и развлечения, но наращивают объем накоплений: россиян, у которых есть сбережения в банковских вкладах, среди 50—60-летних вдвое больше, чем среди людей моложе 40 лет. Таковы выводы исследования , которое подготовил НПФ Сбербанка на основе данных о финансовом поведении клиентов кредитной организации.

С возрастом россияне становятся гораздо менее расточительными, выяснили в негосударственном пенсионном фонде. Так, более половины граждан моложе 40 лет (50,5%) регулярно посещают рестораны, бары и кафе. Среди тех, кому сейчас 50—55 лет, таких чуть больше четверти (26%), а среди 55—60-летних — только 19,8%. Почти треть россиян в возрасте до 40 лет (29,6%) закладывают в свои бюджеты траты на отдых: кино, концерты, развлекательные мероприятия и т. д. В группах 50—55 и 55—60 лет такие расходы позволяют себе 11,9% и 9% граждан соответственно.

Расходы на туризм и путешествия, согласно исследованию НПФ Сбербанка, после 50 лет сокращаются как минимум вдвое. Крупные покупки граждане предпенсионного возраста совершают в семь-восемь раз реже, чем молодые россияне.

«Сэкономленные на отказе от развлечений и покупок деньги россияне отправляют в накопления, и чем старше человек, тем более серьезно он к этому относится», — констатируют в НПФ Сбербанка. — Так, среди граждан моложе 40 лет банковские вклады имеют 13%, среди 50—55-летних — уже 28,7%, среди 55—60-летних — 29%.

«Нынешнее поколение 50+ — это люди, которые умеют самостоятельно заботиться о себе, привыкли к определенному уровню жизни и не хотят снижать его в пожилом возрасте. Поэтому, готовясь к окончанию трудовой деятельности, они ожидаемо увеличивают размер накоплений, проявляя интерес не только к банковским вкладам, но и к инвестиционным инструментам», — комментирует генеральный директор НПФ Сбербанка Александр Зарецкий.



«Чтобы не приходилось в предпенсионном возрасте урезать расходы на развлечения, нужно начинать копить раньше. Например, делая небольшие, в 2—4% от зарплаты, взносы на индивидуальный пенсионный план с 35 лет, можно полностью сохранить свой уровень дохода после выхода на пенсию», — отмечает он.