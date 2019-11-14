Размеры страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и на обязательное медицинское страхование предполагается повысить. Проект соответствующих поправок в Налоговый кодекс представил Минфин, свидетельствует информация на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Речь идет об изменениях в статью 430 второй части НК, в которой прописывается размер страховых взносов, уплачиваемых плательщиками, не производящими выплат и иных вознаграждений физическим лицам. «Законопроектом предусматривается установление на период 2021—2024 годов фиксированных размеров страховых взносов для плательщиков страховых взносов, не являющихся работодателями, которые определяются путем увеличения с учетом прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, подготовленного Минэкономразвития России, фиксированных размеров страховых взносов, установленных в настоящее время», — указано в пояснительных материалах к документу.

Так, в настоящий момент для не производящих выплат и иных вознаграждений физическим лицам (то есть не являющихся работодателями) индивидуальных предпринимателей, адвокатов, медиаторов, нотариусов, занимающихся частной практикой, арбитражных управляющих, оценщиков, патентных поверенных и иных лиц, занимающихся частной практикой, с доходом не более 300 тыс. рублей за расчетный период предусмотрены взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере 29 354 рубля за расчетный период 2019 года и 32 448 рублей за расчетный период 2020 года, а при величине дохода более 300 тыс. рублей к указанным фиксированным выплатам добавляется 1% суммы дохода, превышающего 300 тыс. рублей. При этом общий размер страховых взносов не может быть больше восьмикратного фиксированного размера, следует из соответствующей статьи НК.

На последующие четыре года, согласно предложенным Минфином поправкам, схема остается такой же, при этом фиксированная часть взносов (для доходов не более 300 тыс. рублей за расчетный период) составляет 36 455 рублей за расчетный период 2021 года, 40 433 рубля за расчетный период 2022-го, 43 057 рублей за расчетный период 2023-го, 45 907 рублей за расчетный период 2024-го.

Страховые взносы на обязательное медицинское страхование для вышеуказанной категории плательщиков сейчас установлены в фиксированном размере 6 884 рубля за расчетный период 2019 года и 8 426 рублей за расчетный период 2020-го.

Далее предлагается установить их в фиксированном размере 8 763 рубля за расчетный период 2021 года, 9 114 рублей за расчетный период 2022-го, 9 479 рублей за расчетный период 2023-го и 9 858 рублей за расчетный период 2024-го.

Из материалов к законопроекту следует, что данные налоговые изменения могут затронуть примерно 4,567 млн человек.

Изменения предполагается также внести в пункт 2 статьи 430 НК, который касается взносов для членов крестьянских (фермерских) хозяйств. Главы таких хозяйств уплачивают страховые взносы на обязательное пенсионное страхование и на обязательное медицинское страхование за себя и других членов, для них установлены лишь фиксированные взносы — в том же размере, что и для не являющихся работодателями ИП и лиц, занимающихся частной практикой. Таким же образом, как для этой категории, предлагается изменить размеры взносов для членов крестьянских хозяйств за расчетные периоды 2021—2024 годов.



Закон, в случае его принятия, вступит в силу по истечении одного месяца со дня официального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного расчетного периода по страховым взносам.